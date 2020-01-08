Bingöl'de arızalı bulaşık makinesi, karda kızakla taşındı

08.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:44

Bingöl'de arızalı bulaşık makinesi, karda kızakla taşınarak servis aracına götürüldü. Elazığ'dan makineyi almaya giden teknik servisçi İsa Mutlu ise o anları cep telefonu ile kaydetti.



Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Adaklı ilçesine bağlı Altınevler köyünde Teyfik Karasu'ya ait bulaşık makinesi arızalandı. Karasu'da, makinenin yapılması için servis çağırdı. Servisin geldiğini gören Karasu, bulaşık makinesini sarıp kızağa koyduktan sonra servis personelinin yardımıyla karda taşıyarak servis aracına getirdi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde teknik servis işlerine bakan İsa Mutlu da kızakla gelen bulaşık makinesini görünce o anları cep telefonu ile kaydetti. Ortaya ilginç bir görüntü çıktı.



Kar yağışının bölgede etkili olduğunu belirten İsa Mutlu, yüksek kesimlerde inanılmaz yoğun kar yağışı olduğunu, arızalı makineyi de kızakla taşındığını anlattı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA