Bingöl'de araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Bingöl'de araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı Bingöl'de hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpmadı sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpmadı sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Fakülte Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. idaresindeki 38 JY 761 hafif ticari araç park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve trafik ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Bingöl'de araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Bingöl'de araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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