Bingöl'de 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

BİNGÖL MERKEZ, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklama, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Bingöl Merkez ilçesi Yolçatı Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir minibüs durdurulmuş olup, Okşan isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 650 kg kıyılmış tütün ele geçirilerek 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bingöl Merkez, Jandarma, Bingöl, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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