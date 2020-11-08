Türkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.22'de meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yerin 9.15 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

MERKEZ ÜSSÜ KAYAPINAR KÖYÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici