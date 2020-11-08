Türkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı
08.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:54
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.22'de meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Yerin 9.15 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.
MERKEZ ÜSSÜ KAYAPINAR KÖYÜ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici