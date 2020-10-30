Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre, Bingöl'de saat 11.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.