Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

30.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:55

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre, Bingöl'de saat 11.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü merkeze bağlı Alibir köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.48'de meydana geldi.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Yerin 7.62 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmadı.

KANDİLLİ DEPREMİ 3,9 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9, merkez üssünü ise Çukurca köyü olarak açıkladı.

Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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