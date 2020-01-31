: Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar 'kötü muamele' nedeniyle isyan çıkardı

31.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:46

Bingöl M Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'nde mahkumların" kötü muamele" gördüğü iddiası üzerine mahkum yakınları, akşam saatlerinde cezaevi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. 'Müdür istifa', 'Bingöl burada müdür nerede?' sloganları atan mahkum yakınları, ıslık çalarak protestolarını sürdürdü.

MAHKUM YAKINLARI DA İSYANA KATILDI

Toplanan grup adına konuşan mahkum yakını Saddam Balat, "Cezaevi müdürü, cezaevinin yüzde 50'sini kendi himayesi altına almış. Burada tavuk çiftliği yapmış. Mahkumlara zulmediyorlar. Mahkumların izinlerini kesiyor, zinlere göndermiyor. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum, bu müdürün hakkından gelsin" iddiasında bulundu.

"MAHKUM RAPOR ALDIĞI İÇİN HÜCRE CEZASI VERİLİYOR"

Başka bir mahkum yakını ise, "Sebepsiz yere bazı mahkumları açıkta kalması gerekirken kapalı cezaevine almışlar. Mahkum hastaneden rapor alıyor, rapor aldığı için de hücre cezası veriyorlar. Sebebi nedir? Suçu nedir? Müdür bey açıklasın" şeklindeki iddiada bulundu.

Protestonun ardından grup, olaysız şekilde cezaevi önünden ayrıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Protestodan sonra Bingöl Başsavcısı Fatih Çoban, yaptığı açıklamada; "Bingöl Cezaevinde mahkumların herhangi bir isyan girişimi söz konusu değildir. Bir kısım mahkum yakını cezaevindeki uygulamaları protesto etmek için cezaevi önünde toplanmışlar, kısa bir süre slogan atmışlar ve Emniyet güçleri tarafından dağıtılmışlardır. Şu an itibariyle olumsuz bir durum yoktur" dedi.

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