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Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, esnafla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, esnafla bir araya geldi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yeşilyurt Mahallesi ile Beşyol mevkiindeki esnafı ziyaret eden Başkan Arıkan, talep ve sorunları dinledi. Ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arıkan, belediye projeleri üzerine istişarelerde bulundu. Başkan Arıkan, "Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik, hem hasbıhal ettik hem de belediye hizmetlerimiz ve projelerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Kıymetli esnaf kardeşlerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, esnafla bir araya geldi

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