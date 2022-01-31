Bingöl 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YAYLADERE, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad'tan paylaşılan verilere göre, saat 03.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde büyük paniğe neden olurken, şuana kadar can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
(Muhammet Ali Çiftçi/ İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel