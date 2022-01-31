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Bingöl 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bingöl 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YAYLADERE, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'tan paylaşılan verilere göre, saat 03.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde büyük paniğe neden olurken, şuana kadar can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/ İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

Yayladere, Bingöl, AFAD, Güncel, Haber

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