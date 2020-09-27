Binayı patlatacağını söyleyen şahıs ekipleri alarma geçirdi
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Binayı patlatacağını söyleyen şahıs ekipleri alarma geçirdi

27.09.2020 22:00 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:36

Binayı patlatacağını söyleyen şahıs ekipleri alarma geçirdi Sivas'ta bir şahıs, yaşadığı apartmanı patlatacağı ihbarında bulununca ekipleri alarma geçirdi.

Binayı patlatacağını söyleyen şahıs ekipleri alarma geçirdi

SİVAS - Sivas'ta bir şahıs, yaşadığı apartmanı patlatacağı ihbarında bulununca ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Gökçebostan Mahallesi Halil İbrahim Kaymaz sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katında yaşayan Z.A isimli şahıs, acil çağrı merkezini arayıp evinde bulunan fırının gaz hortumunu kestiğini ve binayı patlatacağı ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve doğalgaz ekipleri apartmanı boşaltıp çevre güvenliğini aldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bulunduğu alanda doğal gaz ekipleri apartmanın gazını keserek önlem aldı. Şahıs, 1 saat süren ikna çalışmaları neticesinde polis ekipleri tarafından alınarak polis merkezine götürüldü, bina sakinleriyse rahat bir nefes aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Binayı patlatacağını söyleyen şahıs ekipleri alarma geçirdi
Binayı patlatacağını söyleyen şahıs ekipleri alarma geçirdi
Binayı patlatacağını söyleyen şahıs ekipleri alarma geçirdi
Binayı patlatacağını söyleyen şahıs ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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