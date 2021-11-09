Binanın çökme anında karşı kaldırımda bulunan işçi Battalgazi Demirhan - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binanın çökme anında karşı kaldırımda bulunan işçi Battalgazi Demirhan

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması sürüyor.

Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması sürüyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme anında karşı kaldırımda bulanan Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlisi Battalgazi Demirhan, kaldırımı temizlediği sırada yolun karşısındaki binanın çöktüğünü ve hemen yardıma koştuğunu belirterek, "Duyar duymaz işi bırakıp yardıma koştum, 3-5 kişiyi çıkarttıktan sonra taş yüzüme geldi. Hastaneye gelip tedavi oldum. Şuan da herhangi bir sıkıntım yok." diye konuştu.

Binanın çökme anında karşı kaldırımda bulunan işçi Battalgazi Demirhan

Binanın çökme anında karşı kaldırımda bulunan işçi Battalgazi Demirhan

Binanın çökme anında karşı kaldırımda bulunan işçi Battalgazi Demirhan

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

 Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Etrafı toz kapladı, halk canını kurtarmak için kaçıştı

Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Etrafı toz kapladı, halk canını kurtarmak için kaçıştı

 Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title