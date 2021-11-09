Binanın çökme anında karşı kaldırımda bulunan işçi Battalgazi Demirhan

Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması sürüyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme anında karşı kaldırımda bulanan Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlisi Battalgazi Demirhan, kaldırımı temizlediği sırada yolun karşısındaki binanın çöktüğünü ve hemen yardıma koştuğunu belirterek, "Duyar duymaz işi bırakıp yardıma koştum, 3-5 kişiyi çıkarttıktan sonra taş yüzüme geldi. Hastaneye gelip tedavi oldum. Şuan da herhangi bir sıkıntım yok." diye konuştu.