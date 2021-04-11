Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: "Ne derdin var intihar etme"
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Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: "Ne derdin var intihar etme"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: "Ne derdin var intihar etme" Ankara'da atıl halde bulunan bir binanın 9'uncu katındaki pencereden havlayan köpeği gören vatandaş, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi ve köpek ekiplerin çalışması sayesinde sağ salim indirildi.

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Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: "Ne derdin var intihar etme"

ANKARA - Ankara'da atıl halde bulunan bir binanın 9'uncu katındaki pencereden havlayan köpeği gören vatandaş, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi ve köpek ekiplerin çalışması sayesinde sağ salim indirildi. Vatandaşın, köpek inmeden önce çektiği video ise izleyenleri güldürdü.

Polatlı Şentepe Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bulunan ve atıl durumda olan eski Duatepe SKK Hastanesi'nde bu defa akıl almaz bir olay yaşandı. Eski Hastane'nin 9. katına çıkan bir köpeğin pencerenin pervazına çıkarak, havladığı görüldü. Bunun üzerine alışveriş yapmak üzere sokağa çıkan Yusuf Kılavuz adlı bir vatandaş, köpeğin bulunduğu yerden indirilmesi için hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri pencerenin pervazına çıkan köpeği sağ salim indirmeyi başardı. Bunun ardından olay yerine gelen Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü.

Öte yandan bir vatandaşın köpek indirilmeden önce çektiği videodaki, "Ne derdin var in aşağı, değmez" sözleri ise izleyenleri güldürdü.

Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: 'Ne derdin var intihar etme'
Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: 'Ne derdin var intihar etme'
Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: 'Ne derdin var intihar etme'
Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: 'Ne derdin var intihar etme'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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