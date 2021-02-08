Binanın 4'üncü katından atladı, hastanede hayatını kaybetti
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Binanın 4'üncü katından atladı, hastanede hayatını kaybetti

08.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:57
Binanın 4'üncü katından atladı, hastanede hayatını kaybetti

KARABÜK'te 5 katlı binanın 4'üncü kat penceresinden kendini aşağıya bıraktığı belirtilen Murat Bozduman(54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARABÜK'te 5 katlı binanın 4'üncü kat penceresinden kendini aşağıya bıraktığı belirtilen Murat Bozduman(54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay,  sabah saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1071. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.  Murat Bozduman, iddialara göre 5 katlı apartmanın 4'üncü kat penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle kendini aşağı bıraktı. Bozduman'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bozduman, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otobüs beklediği anda Bozduman'ı pencerede gördüğünü ifade eden İsmail Ünver, " Eliyle pencereden tutuyordu. Ayakları içerideydi. Kendini bir anda bıraktı gitti." dedi

.Polis, Bozduman'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

 

 


Binanın 4'üncü katından atladı, hastanede hayatını kaybetti
Binanın 4'üncü katından atladı, hastanede hayatını kaybetti
Binanın 4'üncü katından atladı, hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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