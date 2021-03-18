Binance yeni girecek coinler 2021! Binance listelenecek coinler

Binance.com'da listelenen coinler oylama sonucu belirleniyor ve en çok oy olan coin Binance üzerinden listeleniyor. Şu an oylama yapılan coinler TT ve MDT coin yer alıyor. Binance yeni girecek coinler merak ediliyor. İşte Binance yeni girecek coinler 2021! Binance listelenecek coinler