Binance yeni girecek coinler 2021! Binance listelenecek coinler
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Binance yeni girecek coinler 2021! Binance listelenecek coinler

18.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:12
Binance yeni girecek coinler 2021! Binance listelenecek coinler

Binance.com'da listelenen coinler oylama sonucu belirleniyor ve en çok oy olan coin Binance üzerinden listeleniyor. Şu an oylama yapılan coinler TT ve MDT coin yer alıyor. Binance yeni girecek coinler merak ediliyor. İşte Binance yeni girecek coinler 2021! Binance listelenecek coinler

Binance yeni girecek coinler

Binance Yeni Kripto Listelemeleri

  • Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Beefy.Finance'i (BIFI) Listeleyecek
  • Binance, Dego Finance İndirimli Satışını Tamamladı ve DEGO'yu Alım Satıma Açıyor
  • Binance Launchpool'da My Neighbor Alice (ALICE) ile Tanışın! BNB, BUSD ve CHR Tokenlerini Stake Ederek Farming ile ALICE Elde Edin
  • Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Dego Finance'i (DEGO) Listeleyecek. Launchpad Katılım Formatıyla Alım Satım Başlamadan Önce BNB ile DEGO Tokenleri %40 İndirimli Satın Alın!
  • Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Marlin'i (POND) Listeleyecek
  • Binance, İnovasyon Kategorisi'nde MANTRA DAO'yu (OM) Listeleyecek
  • Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Stafi'yi (FIS) Listeleyecek
  • Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Badger DAO'yu (BADGER) Listeleyecek
  • Binance; DOT/GBP, ADA/TRY, ADA/BRL ve ADA/GBP İşlem Çiftlerini Ekliyor
  • Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Terra Virtua'yı (TVK) Listeleyecek
  • Binance, AC Milan Taraftar Tokeni'ni (ACM) Listeliyor. Launchpad Katılım Formatıyla Alım Satım Başlamadan Önce BNB ile ACM Tokenleri %25 İndirimli Satın Alın!
  • Binance, AC Milan Taraftar Tokeni İndirimli Satışını Tamamladı ve ACM'i Alım Satıma Açıyor
  • Binance, İnovasyon Kategorisi'nde UniLend'i (UFT) Listeleyecek
  • Binance; 1INCH, BAND, GRT, IOST, OMG ve REEF için BUSD İşlem Çiftleri Ekleyecek
  • Binance, PancakeSwap (CAKE) ve Venus'ü (XVS) Ana İşlem Kategorisi'ne Taşıyor
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