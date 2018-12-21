"Binali Yıldırım Yargılansın" Diye Savcılığa Başvuran Vatandaş 11 Ay 20 Gün Hapse Çarptırıldı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde yargılanması için savcılığa suç duyurusunda bulunan Hakan Akıncı isimli vatandaş 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Referandum süreci içerisinde "Evet" oyu çıkmaz ise vatanın bölüneceğini söyleyen dönemin Başbakanı Binali Yıldırım için sosyal medya hesabından tepki gösteren Hakan Akıncı isimli vatandaş hapis cezası aldı.
"YARGILANSIN" DEDİ, KENDİSİ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Referandum süreci içerisinde "Evet" oyu çıkmaz ise vatanın bölüneceğini ifade ettiğini söylediği dönemin Başbakanı Binali Yıldırım için sosyal medya hesabından "Ben böyle bir söylemi kabul etmiyorum. Benim görüşüme göre başbakanlık koltuğunda oturan bir kişinin bu şekilde bir söylemi 'haince' bir söylemdir" diye paylaşım yapan ve Başbakan Yıldırım için "Vatana ihanetten "yargılanması için savcılığa suç duyurusunda bulunan Hakan Akıncı isimli vatandaşın kendisi 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
SİNOP E TİPİ KAPALI CEZAEVİNE TESLİM OLDU
Halksesi.com'dan Mete Çağdaş'ın haberine göre; Hakan Akıncı mahkemede yaptığı savunmasında "Ben Başbakan hakkında vatana ihanetten yargılanması için suç duyurusunda bulunmuştum. Ancak onun hakkında dava açılmadı. Aksine benim hakkımda kamu davası açıldı. Benim bu suç nedeniyle mahkum edilebilmem için öncelikle Başbakan'ın yargılanması gerekir. Başbakan Vatana ihanetten yargılandıktan sonra beraat ettiği takdirde ancak benim hakkımda hüküm kurulabilir" ifadelerini kullandı.
Akıncı, Sinop E tipi kapalı cezaevine teslim oldu.
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bu dönemde aman ha ağzınızı açmayın fetöcü diye atarlar..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen kendini idare edemiyorsun.Turkiye yi idare etmek kolaymı?önce akıl idrak gerek insana..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hukuk ve özgürlükler ülkesi(?)Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Ülke de adalet bitmiş yahu. Adamın tek suçu milletti karşı karşıya getirmeye çalışan binali yıldırımın yargılanmasını istemek. Bu da gayet dogru bir istek. Yazık ya yazık.....Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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VATANDAŞIN DİLİ İLE SİYASETİN DİLİ FARKLIDIR. SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMANIN CEZASI VE SORUŞTURMASI İFADE AŞAMASINDA BİTER, SONUÇLANIR. ANCAK TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK BELGE VE BİLGİ DIŞI İFADELERLE ''VATANA İHANET'' GİBİ BİR KAVRAMLA İRHAMDAA BULUNMAK SUÇ KAPSAMINDADIR. BU YÜZDEN CEZA ALMIŞTIR. ''UCUZ KAHRAMANLIK'' GÜNÜMÜZDE ARTIK REVAÇTA OLMUYOR MAALESEF.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır