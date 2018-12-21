"Binali Yıldırım Yargılansın" Diye Savcılığa Başvuran Vatandaş 11 Ay 20 Gün Hapse Çarptırıldı

Referandum süreci içerisinde "Evet" oyu çıkmaz ise vatanın bölüneceğini söyleyen dönemin Başbakanı Binali Yıldırım için sosyal medya hesabından tepki gösteren Hakan Akıncı isimli vatandaş hapis cezası aldı.

"YARGILANSIN" DEDİ, KENDİSİ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Referandum süreci içerisinde "Evet" oyu çıkmaz ise vatanın bölüneceğini ifade ettiğini söylediği dönemin Başbakanı Binali Yıldırım için sosyal medya hesabından "Ben böyle bir söylemi kabul etmiyorum. Benim görüşüme göre başbakanlık koltuğunda oturan bir kişinin bu şekilde bir söylemi 'haince' bir söylemdir" diye paylaşım yapan ve Başbakan Yıldırım için "Vatana ihanetten "yargılanması için savcılığa suç duyurusunda bulunan Hakan Akıncı isimli vatandaşın kendisi 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SİNOP E TİPİ KAPALI CEZAEVİNE TESLİM OLDU

Halksesi.com'dan Mete Çağdaş'ın haberine göre; Hakan Akıncı mahkemede yaptığı savunmasında "Ben Başbakan hakkında vatana ihanetten yargılanması için suç duyurusunda bulunmuştum. Ancak onun hakkında dava açılmadı. Aksine benim hakkımda kamu davası açıldı. Benim bu suç nedeniyle mahkum edilebilmem için öncelikle Başbakan'ın yargılanması gerekir. Başbakan Vatana ihanetten yargılandıktan sonra beraat ettiği takdirde ancak benim hakkımda hüküm kurulabilir" ifadelerini kullandı.

Akıncı, Sinop E tipi kapalı cezaevine teslim oldu.