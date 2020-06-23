Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı Temmuz ayında gerçekleşecek Meclis Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olması beklenen ancak sürpriz bir kararla aday olmaktan vazgeçen Binali Yıldırım, "Ben niye aday olmadım? Grubum zarar görmesin, milletvekilleri üzülmesin, iki arada bir derede kalmasınlar diye. Bundan partimizin zarar göreceğini düşünerek böyle bir karar aldım" dedi.

TBMM Başkanlığı için aday olacağı iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ben artık noktayı koydum" dedi.

TBMM Başkanlığı için AK Parti grubunda iki isim öne çıkmıştı. Ancak Binali Yıldırım aday olmayacağını açıkladı. İktidar, mevcut TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görevine devam etmesine karar verdi.

Binali Yıldırım, gelişmelerin ardından Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

Sarıkaya'nın bugünkü köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Soru: Teamül yoklaması yapacağını Sayın Cumhurbaşkanı size baş başa yediğiniz yemek sırasında iletti mi?

Yıldırım: Bunların hiç önemi yok artık, bitti hepsi. Ben artık noktayı koydum.

Soru: Aday olmayı düşündüğünüz, teamül yoklaması nedeniyle vazgeçtiğiniz ileri sürülüyor

Yıldırım: Olacak bir iş değildi… Milletvekillerine ve gruba zarar verir; ne yarışı yapacağız. Olmazdı yani...

Soru: Aday olmamanızın gerekçesi bu mu?

Yıldırım: Ben niye aday olmadım? Grubum zarar görmesin, milletvekilleri üzülmesin, iki arada bir derede kalmasınlar diye… Bundan partimizin, Meclis grubumuzun zarar göreceğini düşünerek böyle bir karar aldım. Bu kadar açık ve seçik... Belki biz de zarar görürdük ama bizden ziyade milletvekillerimizin iki arada bir derede kalması çok hoş bir şey değildi.

Soru: Buruk olduğunuz, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında ancak yatırımcı bir görev verilirse kabul edeceğiniz yönünde iddialar dolaşıyor…

Yıldırım: Benim böyle bir şeyim yok… Samimiyetle söyleyeyim, böyle bir şeyim hiç olmaz... Hiçbir zaman da görev beklentim olmadı. Hele bir pazarlık falan da söz konusu olmadı; kaldı ki gündemde de öyle bir şey yok.

Sarıkaya, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Konuşmamızdan anladığım şu ki Yıldırım, meselenin bu noktaya gelmiş olmasından da hoşnut değil.

Çıkarılan söylentilerden rahatsız, o nedenle de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konusunda birkaç kez "Talebim hiç olmadı, samimiyetle söyleyeyim benim böyle bir şeyim hiç olmaz" deme gereği duydu.

Gündemde kabine değişikliğinin olmadığını da özellikle vurguladı.

Her zamanki gibi sözü döndürmedi, doğrudan söyledi, içinden ne geliyorsa öyle konuştu…

Kendisinin söylemiyle "noktayı koydu…"