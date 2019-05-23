Binali Yıldırım, Kasımpaşa'da bulunan esnafları ziyaret etti

Yıldırım, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Çocuklar ile eğlenceli vakit geçirdi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda bulunan esnafları ziyaret etti. Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla da bir süre eğlenceli vakit geçiren Yıldırım,Sivaslı Kanaat Önderleri ile sahur programında bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kasımpaşa'da vatandaşlar ile bir araya geldi. Teravih Namazını Kasımpaşa'da Cami Kebir'de kılan Yıldırım, namaz sonrası Kızılay Meydanı'nda bulunan esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, yoğun ilgi gördü. Vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Çocuklarla da bir süre eğlenceli vakit geçiren Yıldırım,Sivaslı Kanaat Önderleri ile birlikte Eyüp ilçesinde düzenlenen sahur programına katıldı.

Kaynak: İHA