Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
24.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:49
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.
Kaynak: AA