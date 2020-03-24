Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
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Binali Yıldırım, Havva Yıldırım, AK Parti, 3. Sayfa, Güncel

Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

24.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:49
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.

Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti

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