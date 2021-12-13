Binali Yıldırım: "90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona girişi Salondan ve katılımcılardan görüntü Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 81 il üç kademe tanıtım ve medya başkanlarına yönelik çalışma-eğitim kampında konuştu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona girişi
Salondan ve katılımcılardan görüntü
Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 81 il üç kademe tanıtım ve medya başkanlarına yönelik çalışma-eğitim kampında konuştu. (1)