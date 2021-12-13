Binali Yıldırım: "90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır" - Haberler
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Binali Yıldırım: "90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona girişi Salondan ve katılımcılardan görüntü Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 81 il üç kademe tanıtım ve medya başkanlarına yönelik çalışma-eğitim kampında konuştu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona girişi

Salondan ve katılımcılardan görüntü

Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 81 il üç kademe tanıtım ve medya başkanlarına yönelik çalışma-eğitim kampında konuştu. (1)

Binali Yıldırım: 90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır

Binali Yıldırım: 90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır

Binali Yıldırım: 90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır

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AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

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