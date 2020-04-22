Bim çalışma saatleri nedir? Bim hangi saatler arasında çalışıyor? Bim market çalışma saatleri! 22-23-24-25-26 Nisan Bim çalışma saatleri! Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri değişti. Vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. BİM market çalışma saatleri haberimizde. 22-23-24-25-26 Nisan Bim çalışma saatleri!

Ülkemizde corona salgını etkisini gösterirken halk sağlığı için alınan önlemler kapsamında marketlerin çalışma saatleri de değiştirildi. Özellikle BİM gibi büyük marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle haftasonları sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle haftasonuna hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar erkenden alışverişlerini gerçekleştirmek istiyorlar. İşte Bim market çalışma saatleri!

BİM ÇALIŞMA SATLERİ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FIRINLAR AÇIK MI, ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi. Gönderilen genelgede, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler ve eczaneler açık olacak. 31 ilde, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.