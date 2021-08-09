BİM aktüel ürünler! BİM 10 - 13 Ağustos aktüel ürünler!
10 Ağustos 2021 Salı Haftanın Önerileri kampanyası yayınlandı. BİM'de bu hafta 10 Ağustos Salı günü gelecek ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünler! BİM 10 - 13 Ağustos aktüel ürünler! BİM aktüel! BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM açılış saati!
10 Ağustos tarihinde yayınlanacak v e 13 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak haftanın kampanya ürünleri haberimizde. BİM aktüel! 10 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Şortlu Pijama Takım 39,90 TL
Naturalove Küpe 7,90 TL
Naturalove Kolye 9,90 TL
Comfort Family Kadın Çorap 2,95 TL
Ahşap Takı Düzenleyici 37,90 TL
Naturalove Bileklik 2'li 9,90 TL
Naturalove Kolye 2'li 12,90 TL
Naturalove Lazer Kesim İthal Sütyen 36,90 TL
Privacy Deodorant 150 ml 11,90 TL
Axe Stick 50 ml 16,90 TL
Lipglos 14,90 TL
BB Mini Set 19,90 TL
Ultra Siyah Eyeliner 16,90 TL
Gloss Halka Küpe 8,90 TL
Mybelline Maskara 22,90 TL
Eeose Kaş Kirpik Serumu 8 ml 27,90 TL
Mara Dark Glow Oje 8,90 TL
Elidor 1 Minute Süper Saç Kremi 170 ml 15,90 TL
Gliss Beauty Milk Saç Bakım Kremi 150 ml 16,90 TL
Şekerli Makyaj Fırçaları 12,90 TL
Şekerli Pembe Tarak 12,90 TL
Pomellos Parfümlü Kolonya 250 ml 17,90 TL
Kurdeleli Çanta 12,90 TL
Pofu Kağıt Havlu 4'lü 5,90 TL
Işıl Güzellik Sabunu 90 gr 3,50 TL
Signal Seyahat Seti 7,90 TL
Clinomyn Diş Macunu 75 ml 13,90 TL
Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml 11,90 TL
Doğal Kabak Lif 12,90 TL
Lionesse Ahşap Saç Fırçası Çeşitleri 9,90 TL
Simbat Aşurelik Kesme Kuru Kayısı 400 gr 13,90 TL
Simbat Antep Karası 350 gr 7,50 TL
Simbat Kırık Ceviz İçi 400 gr 33,90 TL
Simbat Kavrulmuş Fındık 400 gr 32,90 TL
Simbat Ceviz İçi 150 gr 14,90 TL
Simbat Çiğ Badem İçi 50 gr 17,90 TL
Simbat Kuru Üzüm 500 gr 9,95 TL
Simbat Kuru Kayısı 250 gr 11,90 TL
Simbat Çifte Kavrulmuş Karışık Kuruyemiş 150 gr 15,90 TL
Seğmen Dolmalık Fıstık 25 gr 9,75 TL
Seğmen Kuş Üzümü 75 gr 3,95 TL
Seğmen Kranfil 30 gr 4,95 TL
Alüminyum Kase 6'lı 2,50 TL
Desenli Aşure Kasesi 8'li 6,90 TL
Kapaklı Lale Desenli Aşure Kabı 6'lı 5,90 TL
Yurt Hazır Aşure 200 gr 5,90 TL
Nar Kg 9,50 TL
Kellogg's Granola Çeşitleri 340 gr 14,90 TL
Yurdum Haşlanmış Nohut/ Fasulye Konservesi 830 gr 5,50 TL
Saban Aşurelik Buğday 1000 gr 4,50 TL
Tariş Tek Lokmalık Kuru İncir 300 gr 15,90 TL
Keyifçe Antep Fıstıklı/ Nar Aromalı Fitil Lkoum 300 gr 17,50 TL
Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Pestil 400 gr 16,90 TL
Lezzet-i Efsane Basmati Pirinç 1000 gr 16,90 TL
Keyifçe Cevizli Sucuk 400 gr 12,90 TL
Tariş Aşurelilk Küp Kesim Kuru İncir 150 gr 3,95 TL