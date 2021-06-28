BİM aktüel kataloğu! BİM 29 Haziran Salı aktüel ürünler!
29 Haziran Salı gününe kadar geçerli BİM aktüel ürünler haberimde yer almaktadır. En yakın BİM yol tarifi! BİM bu hafta aktüel ürünler! BİM e arşiv!
BİM aktüel! BİM market! BİM yayınlanan kataloğunda ve Salı gününe kadar geçerli aktüel ürünler haberimizde yer almaktadır. BİM aktüel kataloğu! BİM 29 Haziran Salı aktüel ürünler!
29 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
SuperFresh Ton Balığı 2x150 gr + Mısır 185 gr 19,90 TL
Tada Tavuk Fileto Konservesi 2x135 gr 12,90 TL
Barilla Spagetti Makarna 500 gr 4,50 TL
Barilla Burgu Makarna 500 gr 4,50 TL
Barilla Fiyonk Makarna 4,50 TL
Barilla Kalem Makarna 500 gr 4,50 TL
Atatürk Orman Çiftliği Çiçek Balı 850 gr 46,90 TL
Marmarabirlik Zeytin Marbir 1400 gr 24,90 TL
Kellogg's Moons&Stars Kahvaltılık Gevrek 360 gr 9,90 TL
Yayla Haşlanmış Bakliyatlar Meksika fasulyesi/ Nohut/ Fasulye 6,90 TL
Yayla Haşlanmış Bakliyatlar Maş Fasülyesi/ Börülce 4,95 TL
Indomie Gurme Noodle 5'li 14,90 TL
Sirke Çeşitleri 8,90 TL
Kelly's Granola Çeşitleri 300 gr 12,90 TL
Fıçı Dilimli Salatalık Turşusu 530 gr 5,90 TL
Seğmen Reçel Çeşitleri 2000 gr 19,90 TL
Destan Baharat Çeşitleri 7,90 TL
Puding Danette İkilim 4,50 TL
Dr.Oetker Krep 177 gr + Pancake 134 gr 5,50 TL
Fair Gold 900 ml 14,90 TL
Superfresh Gül Böreği 400 gr 12,90 TL
Superfresh Dondurulmuş Baget Ekmek8x37,5 gr 7,50 TL
Superfresh Çıtır Toplar 360 gr 9,90 TL
Pasta Veneta Pesto Sos 305 gr 8,90 TL
Pasta Veneta Arabiata Sos 340 gr 6,90 TL
BolBol Sos Çeşitleri 6,90 TL
Heinz Sos Çeşitleri 9,90 TL
Heinz Mayonez 400 gr 13,90 TL
Heinz Ketçap 700 gr 13,90 TL