BİM aktüel 7 Mayıs ürünleri kataloğunda neler var? BİM'de bu hafta neler var? BİM indirimli ürünler listesi
BİM 7 Mayıs ve 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kütahya Porselen Yemek Takımı, Közde Türk Kahvesi Makinesi, Blender Seti, Işıklı Kettle, Çay Makinesi, Dikiş Makinesi, Philips Buharlı Ütü, Casio Kol Saati, Pencere Dekorlu Gold Ayna, Stanley Termos yer alıyor. BİM 7 Mayıs 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? BİM indirimli ürünler listesi
BİM 7 Mayıs 2021 aktüel ürünleri satışa çıktı. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı 26 Mayıs günleri arasında BİM marketlerinde yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. BİM haftanın aktüel kataloğunda; Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Yemek Takımı, Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi, Blender Seti, Işıklı Kettle, Çay Makinesi, Yuvarlak Döküm Izgara Tavası, Mini Boy Çaydanlık, Dikiş Makinesi, Philips Buharlı Ütü, Casio Retro Kol Saati, Lambader, Modern Bench, Pencere Dekorlu Gold Ayna, 3'lü Tüy Dekorlu Biblo, 2'li Aynalı Metal Zigon Sehpa, 2'li Prizma Ayaklı Vazo-Saksı, Erkek Bakım Seti, Fakir Saç Kurutma Makinesi, Fakir Saç Düzleştiri, Büyük Boy Valiz, Stanley Termos'a kadar çok daha fazlası yer alıyor. BİM haftanın tüm aktüel katalog ürünleri... İşte 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL 7 MAYIS VE 5 MAYIS ÜRÜNLERİ KATALOĞU
Prizma Ayaklı Vazo – Saksı 2'li 119 TL
Fakir Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL
Schwartz Kulak Burun Kıl Alma Cihazı 22,90 TL
Schwartz Saç Kesme Makinesi 99,90 TL
Fakir Erkek Bakım Seti 199 TL
Fakir Carina Saç Düzleştirici 69,90 TL
Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 59,90 TL
Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti 34,90 TL
Philips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü 269 TL
Casio Retro Kol Saati 179 TL
ABS Küçük Boy Valiz 89,90 TL
ABS Orta Boy Valiz 99,90 TL
ABS Büyük Boy Valiz 119,90 TL
Stanley Termos 0,47 litre 259 TL
Schwartz Ultrasonik Fare ve Haşere Uzaklaştırıcı 49,90 TL
Soley Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 59,90 TL
Soley Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 49,90 TL
Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,90 TL
Soley Tek Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL
Kadın Güpürlü Pijama Takımı 49,90 TL
Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 119 TL
Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269 TL
Chefs Pro Blender Seti 179 TL
Lava Döküm Tencere 22 cm 199 TL
Lava Yuvarlak Döküm Izgara 99,90 TL
Fakir Chaiwan Çay Makinesi 219 TL
Heifer Işıklı Kettle 99,90 TL
Chef's Granit Efektli Krep Tavası 29,90 TL
Chef's Mini Boy Çaydanlık 99 TL
Fakir İpli Doğrayıcı 500 ml 69,90 TL