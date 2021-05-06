BİM aktüel 7 Mayıs ürünleri kataloğunda neler var? BİM'de bu hafta neler var? BİM indirimli ürünler listesi

BİM 7 Mayıs ve 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kütahya Porselen Yemek Takımı, Közde Türk Kahvesi Makinesi, Blender Seti, Işıklı Kettle, Çay Makinesi, Dikiş Makinesi, Philips Buharlı Ütü, Casio Kol Saati, Pencere Dekorlu Gold Ayna, Stanley Termos yer alıyor. BİM 7 Mayıs 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? BİM indirimli ürünler listesi