BİM aktüel 2 Temmuz 2021 kataloğu! BİM broşür! BİM 23 Haziran aktüel ürünler!
BİM online alışveriş! BİM müşteri hizmetleri! BİM aktüel 2 Temmuz 2021 kataloğu! BİM broşür! BİM 23 Haziran aktüel ürünler! Bu hafta BİM ürünlerinde neler var?
BİM online alışveriş! BİM müşteri hizmetleri! BİM aktüel 2 Temmuz 2021 kataloğu! BİM broşür! BİM 23 Haziran aktüel ürünler! Bu hafta BİM ürünlerinde neler var?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Arnica Blender Seti 229 TL
Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi 179 TL
Relax Musluklu Çelik Termos 229 TL
LAVA Döküm Tencere 26 cm 239 TL
LAVA Kızartma Tavası 30 cm 99,90 TL
Büyük Boy Kapaklı Kavanoz 19,90 TL
Orta Boy Kapaklı Kavanoz 17,90 TL
Küçük Boy Kapaklı Kavanoz 14,90 TL
Metal Kapaklı Yağlık Sirkelik 1000 cc 14,90 TL
Latte Bardağı 2'li 15,90 TL
Çekirdek Çıkarıcı 4,50 TL
Fırça, Spatula ve Çırpıcı Seti 15,90 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 19,90 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 37,90 TL
Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Kabı 29,90 TL
Ayaklı Kayıt Cam Sunum Tabağı 27,90 TL
Mutfak Önlüğü, Tutaç ve Eldiven Seti 16,90 TL
Masa Örtüsü 150x150 cm 12,50 TL
Sandalye Minderi 40x40 cm 7,90 TL
Nakışlı El Havlusu 45x70 cm 4,90 TL
Bisküvi Saklama Kutusu 13,50 TL
Krema Pompası 9,90 TL
Ölçülü Silikon Hamur Matı 29,90 TL
Un Eleği 9,90 TL
Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 5,90 TL
SCHWARTZ Saç Sakal Kesme Makinesi 74,90 TL
SCHWARTZ Sinek Kovucu Raket 29,90 TL
Voit Tam Yüz Şnorkel Maske 99,90 TL
Voit Aynalı Tıkaçlı Yüzücü Gözlüğü 79,90 TL
Voit Yüzücü Gözlüğü 49,90 TL
Kadın Şortlu Güpürlü Pijama Takımı 49,90 TL
Erkek Şortlu Pijama Takımı 49,90 TL
Erkek Bermuda Kapri 34,90 TL
Erkek Basic Tişört 12,90 TL
RodiMood Polo Yaka Erkek Tişört 24,90 TL
Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 16,90 TL
Kız Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 16,90 TL
Dynamic Portatif Şişme Şezlong 69,90 TL
Bamboo Peştamal 19,90 TL
Kadife Çizgili Plaj Havlusu 24,90 TL
Kız Çocuk Jile Elbise 16,90 TL
Erkek Desenli Deniz Şortu 29,90 TL
Erkek Trend Kot Şapka 26,90 TL
Safari Fötr Şapka 18,90 TL
Gezer Kadın Baskılı Terlik 14,90 TL
Gezer Erkek Konfor Terlik 22,90 TL
Erkek Sandalet 32,90 TL
Erkek El Çantası 24,90 TL
Rookie 16 Jant Bisiklet 449 TL
Contigo Termos 1200 ml 279,90 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 57,90 TL
Prolone TWS Kulaklık 279 TL
Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 75 TL
Casio Erkek Kol Saati 149,90 TL
Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL
Polesie Karma Bahçe/ Park Oyuncakları 34,90 TL
Piccolo Mondi Ok - Yay Seti 99,90 TL
Etkinlikli Tatil Kitabı 6,90 TL
Dynamic Badminton Seti 29,90 TL
Dynamic Dart Seti 37,90 TL