BİM 27 Temmuz aktüel ürünleri! BİM müşteri hizmetleri! BİM çalışma saatleri!

27 Temmuz Salı günü geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünlerin bugün neler var? BİM 27 Temmuz aktüel ürünleri! BİM müşteri hizmetleri! BİM çalışma saatleri!

Ağustos Salı kampanyasına kadar geçerli olacak haftanın önerileri kataloğu yayınlandı. BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek ürünler belli oldu. BİM 27 Temmuz aktüel ürünleri! BİM müşteri hizmetleri! BİM çalışma saatleri!

BİM 27 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER

Işıklı Harfli Pano 44,90 TL

Selfie Işığı 16,90 TL

Elseve Saç Bakım Kremi 200 ml + Toka 18,90 TL

Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 ml 14,90 TL

Jelibon Sallantılı Küpe 8,90 TL

Jelibon Otomatik Toka 12,90 TL

Metalik Kolye 12,90 TL

Metalik Sallantılı Küpe 12,90 TL

Naturalove Taç Çeşitleri 14,90 TL

Flormar Extra Shine Oje/ Tırnak Bakım Yağı 9,90 TL

Aynalı Tarak 9,90 TL

Flormar Kajal Liner 9,90 TL

Duru Geleneksel Sabun 800 gr 9,90 TL

Yüz Temizleme Fırçası 16,90 TL

Diadermine Peeling 75 ml 19,90 TL

Figürlü Maske 8,90 TL

Kil Maskesi 20 ml 2,95 TL

Slazenger Deodorant 150 ml 14,90 TL

Nivea Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 250 ml 19,90 TL

3 Renkli Termal Oje 8,90 TL

Kolay Manikür 125 ml 14,90 TL

Door Lip Balm 7,90 TL

Halo Epi Tıraş Bıçağı 12,90 TL

Red Queen Banyo Lifi 2'li 3,50 TL

Epi Tüy Dökücü Krem 100 ml 7,90 TL

Shela Vücut Spreyi 180 ml 9,90 TL

AKS Yüzey Temizleyici 750 ml 2,95 TL

Kırlent 17,90 TL

Makyaj Çantası 12,90 TL

Soft Kumaşlı Şortlu Takım 37,90 TL

Tül Sütyen 17,90 TL

Bralet 29,90 TL

Slip 3'lü 19,90 TL

Banyo Eldiveni 9,90 TL

Mini Oje Seti 12,90 TL

Peluş Saç Bandı 11,90 TL

Karma Toka 9,90 TL

Nakışlı Patik Çorap 3,95 TL

Ayakkabı Bağcığı 9,90 TL

Naturalove İncili Kolye 12,90 TL

Naturalove İncili Bielklik 9,90 TL

Naturalove İncili Küpe 8,90 TL

Schwarzkopf Yüz Maskesi 7,90 TL

Angie Kalem Parfüm 20 ml 9,90 TL

Angie Bambu Çubuklu Oda Kokusu 17,90 TL

Prize Papatya Oda ve Kumaş Kokusu 1 Litre 11,90 TL

Angie Bardak Mum 14,90 TL

Cire Aseptine Kağıt Maske 9,90 TL

Cire Aseptine Sabun 3'lü 8,90 TL

Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 135 TL

Oral-B Çocuk Şarjlı Diş Fırçası 135 TL

Oral-B Diş Fırçası Yedek Başlığı 59,90 TL

Emotion Deodorant 150 ml + Duru Duş Jeli 250 ml 19,90 TL

Tarak 3,50 TL

Led Mum Çeşitleri 19,90 TL

Lityum Pil 6'lı 9,90 TL