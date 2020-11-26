BİM, 27 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! BİM aktüel ürünler neler?
26.11.2020 00:14 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:19
BİM, 27 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Ev tekstil ürünlerinin ve küçük ev aletlerinin raflarda yer alacağı katalogda indirimler ve sürpriz fiyatlar tüketiciyi bekliyor. Sonbahara özel ürünlerle dikkat çeken katalogda hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de bulunuyor. BİM İndirimli ürünleri
BİM, 27 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda teknoloji ürünlerinden çocuk ürünlerine, dekorasyon malzemelerinden kişisel ürünlere kadar çok sayıda seçenek bulunuyor.