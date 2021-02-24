BİM 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu! 26 Şubat BİM kataloğunda neler var?

A101 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta için yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101, BİM market zincirlerinin indirim kataloglarında bu hafta hem teknolojik aletler hem de mutfak eşyaları ön plana çıkıyor. BİM 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu! 26 Şubat BİM kataloğunda neler var?

BİM 26 Şubat 2021 aktüel kataloğunu incelediğimizde her kampanya döneminde olduğu gibi bu dönemde de harika ürünlerin uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak olduğunu görüyoruz. Bu ürünler arasında özellikle anne adayları ve bebeği olan anneleri ilgilendiren ürünler geniş yer kaplarken onları elektronik ürünler, zücaciye ürünleri ve oyuncak çeşitleri takip ediyor. Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu olan 26 Şubat 2021 kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri elektronik ürünler karşılıyor.

BİM 25 - 26ŞUBAT 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünlerde bu hafta müşterilere sunulacak olan ürünler arasında bebek bakım ürünleri de bulunuyor. BİM'de bu cuma; Elton 40" Full HD Uydu Alıcılı Led TV, Kumtel Cam Ankastre Set, Güral Porselen 18 Parça Rölfeyli Yemek Takımı, Dijital Yazı Tahtası, Dekorlu Dikdörtgen Dikey Tepsi, Dikdörtgen Multibox, Bilicra Akıllı Çocuk Saati, Ahşap Çift Taraflı Çocuk Yazı Tahtası, Pilsan Mama Sandalyesi, Mama Sandalyesi Minderi, Piccolo Mondi Bebek Aktivite Halısı, Wee Emzik, Sarkıt Tavan Lambası Çeşitleri, Ledli Gece Lambası Çeşitleri, KANZ Anne - Bebek Bakım Çantası, Uyku Tulumu dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta beyaz eşya ve hediyelik ürünler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel kataloğunda yer alan elektrikli ev aletleri uygun fiyata müşterinin beğenisine sunulacak. BİM'de bu hafta aktüel ürünler kataloğunda satışa sunulacak elektronik ürünler; Elton 40 İnç FullHD Uydulu Led TV 1799 TL, Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 799 TL, Mini Tost Makinesi 129 TL, Dijital Yazı Tahtası 39,90 TL, Kumtel Cam Ankastre Set 1399 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta mutfak ihtiyaçları kapsamındaki ürünler arasında; Güral Porselen'den 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 99,90 TL, Karnıyarık Tenceresi 47,90 TL, Dekorlu Dikdörtgen Büyük Tepsi 17,90 TL, Paşabahçe Dantel Çay Takımı 27,90 TL, Paşabahçe 2'li Iconic Kulplu Bardak 14,90 TL, Lav Derin Büyük Kase 12,90 TL. Lav 6'lı Derin Kase 12,90 TL. Dikdörtgen Multibox 24,90 TL, Desenli Pipetli Şişe 3,50 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,75 TL gibi uygun fiyatlara birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta çocuklar için de oyuncak çeşitleri yer alıyor. Oyuncak grubunda ve çocuklar için satılacak ürünler arasında; Go ve Revesi Oyunları 29,90 TL Süper Bambu Çubuklar 39,90 TL, Dede Ev Çay Seti 39,90 TL, Farklı çeşitlerde Öykü Kitapları 4,95 TL, Farklı çeşitlerde Değerler Okyanusu 1,75 TL. Konum izleme, arama, SMS ve sesli mesaj özelliği, Bilicra Akıllı Çocuk Saati 449 TL, İlk Kitaplarım 2,50 TL, Farkı çeşitlerde Eğitici Puzzle 9,95 TL, Aksesuarlı Bebek çeşitleri 59,90 TL, Ahşap Tak Çak Oyuncağı 14,90 TL, Koordinasyon Oyunu 29,90 TL, Ledli Gece Lambası çeşitleri 14,90 TL, Çocuk odaları için Sarkıt Tavan Lambası çeşitleri 39,90 TL. Beşli Geometrik Şekiller 16,90 TL, Neşeli Halkalar 9,95 TL. Pilsan Fileli Oyun Havuzu Topu 24,90 TL, Sevimli Hayvanlar Bul Tak 19,90 TL, Sevimli Çıngırak çeşitleri 9,50 TL. Fisher-Price'den Eğlenceli Dişlikler 13,90 TL, Figürlü Lastik Toka 4,95 TL, Yumuşak kulak tamponlarına sahip, mikrofonlu Trax Kablolu Çocuk Kulaklığı 49,90 TL, Ahşap Çift taraflı Çocuk Yazı Tahtası 149 TL, Piccolo Mondi Bebek Ektivite Halısı 59,90 TL ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak.

BİM 26 Şubat 2021 aktüel kataloğunda müşterilere sunulacak olan ürünler arasında bebek bakım ürünleri; Pilsan Mama Sandalyesi 69,90 TL. Mama Sandalyesi Minderi 8,95 TL, Melamin Mama Tabağı 12,90 TL, Küvet ve File Seti 34,90 TL, Bebek Güvenlik Ürünleri 3,95 TL, 2'li Cam Biberon 16,90 TL, 2'li Emzik 6,95 TL, Silikon Mama Önlüğü 13,90 TL, Tabaklık 7,50 TL, Biberon Kurutucu 7,50 TL, Lazımlık 12,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

Anne adayları ve bebek sahibi müşterilerin bir çok ihtiyacına yönelik ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda Bebek Giyim ürünleri ile tekstil ürünleri de geniş yer kaplıyor.

Çocuk Kapüşonlu Mont 39,90 TL, Pamuktan üretilmiş farklı desenlerde Bebek Nevresim Takımı 49,90 TL. Anne Yanı Bebek Yatağı 54,90 TL, Bebek Pamuklu Battaniye 16,90 TL, Kanz Anne-Bebek Bakım Çantası 49,90 TL, Farklı renklerde Figürlü Bebek Yastığı 12,90 TL. Bebek Yorganı 37,90 TL, Yıkanabilir dış kılıfa sahip Reflü Yatağı 49,90 TL, Welsoft Alt Açma Seti 29,90 TL, Kundak Havlusu 16,90 TL. Müslin Bezi 13,90 TL, Pamuktan üretilmiş 5'lü Hastane Çıkışı 28,90 TL, Bebek Uyku Tulumu 24,90 TL. Bebek Eşofman Altı 12,90 TL, Farklı renklerde Puf Yelek 19,90 TL, Bebek Pijama Takımı 19,90 TL. Cırtlı Ayakkabı 17,90 TL, Bebek Triko Patik 4,95 TL'den raflarda yerini alacak.