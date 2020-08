Bilsoft Yazılım'dan esnafların işlerini kolaylaştıracak program DÜZCE (İHA) – Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, firma bünyesinde oluşturdukları program ile esnafların ödemelerini 7 gün 24 saat kesintisiz, güvenli bir şekilde tahsil edebileceklerini belirtti.

DÜZCE (İHA) – Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, firma bünyesinde oluşturdukları program ile esnafların ödemelerini 7 gün 24 saat kesintisiz, güvenli bir şekilde tahsil edebileceklerini belirtti.

Türkiye'nin önde gelen muhasebe programları üretimi yapan şirketlerinden birisi olan Bilsoft Yazılım, esnafların sanal tahsilat sistemi ile ödemelerin 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde yapabileceği program geliştirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, " Moka sanal pos ara yüzü sadece internet bağlantısı ile 7 gün 24 saat bütün kredi kartlarından kesintisiz tahsilat sağlayabileceğiniz gelişmiş yazılım çözümüdür. Moka'nın gelişmiş güvenlik sistemleri, firmaların tahsilatlarını internet üzerinden 7 gün 24 saat hızlı ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar. Moka ile sanal ödemelerinizi filtreleyebilir, detaylarını inceleyebilir ve hızlı iade işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplı satış avantajları ile hemen kullanın. Hızlı ve güvenli tahsilat. Kredi kartı tahsilatlarınızı kısa sürede gerçekleştirmenizi ve 3D güvenlik hizmeti uygulama bünyesinde mevcuttur. Sanal ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek ve eski işlemlerinizle ilgili süreçleri takip edebilmeniz için sadece internet bağlantısı yeterli. Kart ayırt etmeksizin tüm bankalara ait kartlardan taksitli satış gerçekleştirebilirsiniz. Yabancı kart ve para birimleri üzerinden tahsilatlarınızı gerçekleştirebilir iade ve iptal işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz. 7 gün 24 saat kesintisiz tahsilat imkanı: Konum zaman gözetmeksizin her an her yerden ödemelerinizi güven içerisinde tahsil edebilirsiniz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA