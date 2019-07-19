BİLSEM mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB yerleştirme sonuçları sorgula 2019

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan BİLSEM mülakat sonuçları bugün açıklanacak. 22 Nisan - 12 Temmuz''da yapılan bireysel değerlendirmeler; genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacak. Peki BİLSEM yerleştirme sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

22 Nisan''da başlaması beklenen BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Mayıs''a ertelenmişti. 12 Temmuz''da sona erecek bireysel değerlendirme sonrasında BİLSEM mülakat sonuçlarına MEB''in verdiği tarihe göre 19 Temmuz''da açıklanacak. Sonuçlara itiraz ise 22-26 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek.

Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

19 Temmuz''da açıklanacak mülakat sonuçlarına 22-26 Temmuz tarihlerinde itirazlar alınacak. Sonrasında 29 Temmuz ile 9 Ağustos arasında bu itirazlar değerlendirecek. İtirazların cevaplandırılması sonrasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde BİLSEM''e kayıt yaptırabilecekler.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

2018-2019 BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

22 Nisan 2019 - 12 Temmuz 2019 Bireysel değerlendirmelerin yapılması

19 Temmuz 2019 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması

22-26 Temmuz 2019 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Temmuz 2019 - 09 Ağustos 2019 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

19 Ağustos 2019 - 06 Eylül 2019 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi