BİLSEM mülakat sonuçları MEB sorgulama: BİLSEM'e kayıt hakkı kazananlar belli oluyor!

21.08.2019 09:28

BİLSEM mülakat sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak. Özel yetenekli öğrencilere yeteneklerini geliştirme üzere eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezleri'ne kayıt hakkı kazanan adaylar belli oluyor. 9 Ağustos'ta sona eren BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. İşte detaylar...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI

BİLSEM sonuçları sorgulama işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULA

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

BİLSEM mülakat sonuçlarına itirazlar 22-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İtirazların değerlendirilmesi ise 29 Ağustos - 13 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Bireysel Değerlendirme Uygulamasına İtiraz

a) Genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçlar http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlandıktan sonra beş iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

ÖNEMLİ: Müzik yetenek alanında uygulamaya girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

b) Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

c) Öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

d) Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.