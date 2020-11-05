BİLSEM'lerde 9 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitim yapılacak
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BİLSEM'lerde 9 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitim yapılacak

05.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:38
BİLSEM'lerde 9 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitim yapılacak

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı öğrenciler, 9 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı öğrenciler, 9 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü BİLSEM'lerde yüz yüze eğitime ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

Buna göre, 9 Kasım'dan itibaren BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerden, ilkokulların 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıfları, ortaokulların 5 ve 8'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının 9'uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12'nci sınıflarında öğrenimlerini sürdürenler, haftada en fazla 2 gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde BİLSEM'lerde yüz yüze eğitimlerine başlayacak.

İl veya ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla açılan okullarda tüm sınıflar seviyesinde eğitimlerini sürdüren BİLSEM'e kayıtlı öğrenciler de yüz yüze eğitimlerine haftada en fazla 2 gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde devam edebilecek. Yüz yüze eğitimlerde bir ders/etkinlik 30 dakika, teneffüsler 10'ar dakika olacak.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde de bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler BİLSEM müdürlüklerince alınacak.

BİLSEM'e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak

Dersliklerde oturma planı, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna göre belirlenecek.

Yüz yüze eğitim için öğrencisini BİLSEM'e göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve BİLSEM'e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

Öğrencilerin BİLSEM'lerde geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.

Destek eğitim odalarında eğitim hizmetlerine, yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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