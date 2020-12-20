Billur Kalkavan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Rol aldığı diziler, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Türk oyuncu ve sunucu olan Billur Kalkavan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Billur Kalkavan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı, evli mi? Billur Kalkavan hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Magazin gündemine gelen Billur Kalkavan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Billur Kalkavan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan (2 Kasım 1962, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucu.

Billur Kalkavan doğum tarihi : 2 Kasım 1962

Billur Kalkavan kaç yaşında : 58 yaşında

Billur Kalkavan mesleği ne : Oyuncu ve sunucu

Billur Kalkavan nereli : İstanbul doğumlu

Billur Kalkavan burcu ne : Akrep

Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise Turkcell reklamında oynamıştır. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8'de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.

BİLLUR KALKAVAN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Ayrı Dünyalar : 1969 : Sinema filmi

Sultan : 1978 :

Aşık Oldum : 1992 : Tv dizisi

Mavi Sürgün : 1993

Sonradan Görmeler : 1994 : Tv dizisi

Gece Otostopçusu : 1995 : Sinema filmi

Tatlı Kaçıklar : 1996 : Tv dizisi

Şahin : 1996

Böyle mi Olacaktı : 1997 : Tv dizisi

Eyvah Babam : 1998 : Tv dizisi

Eyvah Kızım Büyüdü : 2000 : Tv dizisi

Ölüm Peşimizde : 2000 : Sinema filmi

Azad : 2002 : Tv dizisi

Reyting Hamdi :2002 : Tv dizisi

Patron Kim? : 2003 : Tv dizisi

Metro Palas : 2004 : Tv dizisi

Ihlamurlar Altında : 2005-2006 : Tv dizisi

Bir Avuç Huzur : 2008

Kraliçe Fabrikada : 2008

Mezuniyet : 2008

Servet Avcısı : 2008 : Tv dizisi

Acayip Hikâyeler : 2012 : Tv dizisi