Billur Kalkavan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Rol aldığı diziler, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
Türk oyuncu ve sunucu olan Billur Kalkavan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Billur Kalkavan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı, evli mi? Billur Kalkavan hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Magazin gündemine gelen Billur Kalkavan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Billur Kalkavan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?
Billur Kalkavan (2 Kasım 1962, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucu.
Billur Kalkavan doğum tarihi : 2 Kasım 1962
Billur Kalkavan kaç yaşında : 58 yaşında
Billur Kalkavan mesleği ne : Oyuncu ve sunucu
Billur Kalkavan nereli : İstanbul doğumlu
Billur Kalkavan burcu ne : Akrep
Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise Turkcell reklamında oynamıştır. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8'de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.
BİLLUR KALKAVAN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Ayrı Dünyalar : 1969 : Sinema filmi
Sultan : 1978 :
Aşık Oldum : 1992 : Tv dizisi
Mavi Sürgün : 1993
Sonradan Görmeler : 1994 : Tv dizisi
Gece Otostopçusu : 1995 : Sinema filmi
Tatlı Kaçıklar : 1996 : Tv dizisi
Şahin : 1996
Böyle mi Olacaktı : 1997 : Tv dizisi
Eyvah Babam : 1998 : Tv dizisi
Eyvah Kızım Büyüdü : 2000 : Tv dizisi
Ölüm Peşimizde : 2000 : Sinema filmi
Azad : 2002 : Tv dizisi
Reyting Hamdi :2002 : Tv dizisi
Patron Kim? : 2003 : Tv dizisi
Metro Palas : 2004 : Tv dizisi
Ihlamurlar Altında : 2005-2006 : Tv dizisi
Bir Avuç Huzur : 2008
Kraliçe Fabrikada : 2008
Mezuniyet : 2008
Servet Avcısı : 2008 : Tv dizisi
Acayip Hikâyeler : 2012 : Tv dizisi