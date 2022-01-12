Bill Gates'ten korona aşısıyla insanlara çip taktıracağı yönündeki iddiaya yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?

Eski Microsoft CEO'su ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde, hakkında sıkça öne sürülen ve insanlara 'çip yerleştirildiğine ilişkin' komplo teorilerine bir kez daha yanıt verdi. Gates "Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?" diye sordu.

"MEVSİMSEL GRİP GİBİ TEDAVİ EDİLEBİLECEK"

Omicron vakasıyla ilgili de konuşan Gates yakında bu varyantın 'mevsimsel grip gibi tedavi edilebileceğini' söyledi ve 'en azından gelecek yıl için çok fazla bağışıklık yaratacağını' açıkladı.

"HASTANELER OMICRON VAKALARI İLE DOLMUŞ OLABİLİR"

Ancak uyarılarda da bulunan Gates'e göre diğer varyantlara göre nispeten daha hafif olsa da, hastaneler, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan çok sayıda Omicron vakası ile dolmuş olabilir.

"OMICRON'DAN DAHA BULAŞICI BİR VARYANTIN ORTAYA ÇIKMASI OLASI DEĞİL"

Gates ayrıca, 'şimdilik Omicron'dan daha bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkmasının olası olmadığını' düşündüğünü söylese de, "Pandemide çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.

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