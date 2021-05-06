Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı
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Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 27 yıldır evli olduğu 3 çocuğunun annesi Melinda Gates ile boşanacaklarını söyledi. Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Bill Gates, boşanacağını duyurduktan sonra eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti.

65 yaşındaki ABD'li milyarder Bill Gates ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates boşanmaya hazırlanıyor. Bill Gates'in 130 milyar dolarlık servetini, boşanma nedeniyle eşiyle yarıya yarıya paylaşılacağı konuşuluyor. Dünyanın en pahalı boşanması olarak gösterilen olayda Bill Gates'ten ilk adım geldi.

EŞİNE HİSSE DEVRETTİ

Bill Gates, eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti. Devir işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation'ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği ifade edildi.

Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı

ZENGİNLER LİSTESİNDE 13 BASAMAK DÜŞECEK

Öte yandan, çift boşanma sürecini yürütmeleri için güçlü avukatlık firmalarından destek alıyor. Melinda'yı New York'tan 4 avukat, Bill Gates'i ise Los Angeles'tan 3 avukat temsil edecek. Boşanma ile servetin yarı yarıya bölünmesi durumunda Gates'in en zenginler listesinde dördüncü basamaktan 17'nci sıraya düşmesi bekleniyor.

Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı
Boşanmaya karar veren Bill ve Melinda Gates mal paylaşımında anlaştı
Boşanmaya karar veren Bill ve Melinda Gates mal paylaşımında anlaştı
Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu
Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor
Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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