Bilkent Senfoni Orkestrasından "Cumhuriyet Bayramı Konseri"
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Bilkent Senfoni Orkestrasından "Cumhuriyet Bayramı Konseri"

21.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:41
Bilkent Senfoni Orkestrasından

Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), 25 Ekim'de vereceği Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde Türk Beşleri'nin eserlerini seslendirerek, Ankara'daki sanatseverlere bayram coşkusu yaşatacak.

Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), 25 Ekim'de vereceği Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde Türk Beşleri'nin eserlerini seslendirerek, Ankara'daki sanatseverlere bayram coşkusu yaşatacak.

Bilkent Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cumhuriyetin ilk bestecileri olarak isimlendirilen ve "Türk Beşleri" olarak anılan Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses hem besteci hem de eğitimci olarak genç Türkiye Cumhuriyeti'nin müzik kurumlarının temellenmesinde başrol oynadı.

Azerbaycanlı şef Elşad Bagirov yönetimindeki konserde, Atatürk'ün bizzat siparişiyle Ahmed Adnan Saygun'un bestelediği, ilk seslendirmesi 1934'te İran Şahı Pehlevi onuruna Ankara'da yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk operası "Özsoy"un uvertürü yorumlanacak.

Ayrıca, Necil Kazım Akses'in Türkiye Cumhuriyeti'nin 50'nci yılı ic¸in bestelediği "Sesleniş" başlıklı yapıtı, Cemal Reşit Rey'in "Türkiye Senfonik Rapsodiler"i, Hasan Ferit Alnar'ın ilk sesli Türk filmi için bestelediği "İstanbul Süiti", Ulvi Cemal Erkin'in "Sinfonietta"sı, Ferit Tüzün'ün "Esintiler"i ve Muammer Sun'un "Cumhuriyet" film müziklerinden bölümler de seslendirilecek.

25 Ekim Pazar günü Bilkent Odeon'da saat 15.00'te başlayacak konserin biletlerine, "https://bilet.bilkent.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

4000 kişilik yarı açık Bilkent Odeon'un oturma düzeni, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yeniden şekillendirilerek, 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırıldı.

Azerbaycanlı şef, cumhuriyet coşkusu için BSO'yu yönetecek

Şef Elşad Bagirov, müzik eğitimine Azerbaycan Devlet Konservatuvarında keman eğitimi alarak başladı. 1980'de Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosuna şef olarak atanan Bagirov, opera, bale ve konserler yönetti.

1986'da Türkiye ile kültürel değişim programı kapsamında Sovyetler Birliği Kültür Bakanlığı, Bagirov'u İstanbul Devlet Opera ve Balesinde görevlendirdi. Türkiye'de bulunduğu sürede Elşad Bagirov, tanınmış koreograflar ve opera prodüktörleriyle pek çok eser yönetti.

Bagirov, Bolşoy Senfoni Orkestrası, St. Petersburg Devlet Filarmoni Orkestrası, Azerbaycan Devlet Orkestrası, Moskova Devlet Senfoni Orkestrasında şeflik yaptı. Elşad Bagirov, Azerbaycan müziğine yaptığı önemli katkılardan dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti Seçkin Sanatçısı Ödülü'ne değer görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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