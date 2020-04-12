Bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
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Serkan Altunorak, Birce Akalay, Koronavirüs, Magazin

Bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı

Babil'in İlay'ı Birce Akalay canlı yayında kimsenin bilmediği hastalığını ilk kez açıkladı!

12.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:32
Bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı

Babil dizisinde İlay karakteri ile ekranlarda yer alan oyuncu Birce Akalay, oyuncu Serkan Altunorak ile birlikte bir derginin Instagram sayfasına kanuk oldu. Corona virüs sürecinin kendisi için zor geçtiğini belirten Akalay, hastalığı olduğunu ve evde durmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu belirtti. İşte Birce Akalay'ın sözleri... Corona virüs salgını nedeni ile başlayan karantina sürecinin ilk gününü başka bir şehirde geçirdiğini anlatan Akalay, "Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni 'zamanı etkili değerlendirme' kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük." dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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