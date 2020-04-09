Bilindik görüntülere korona virüs de engel olamadı
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Motosiklet, Türkiye, Kilis, 3. Sayfa

Bilindik görüntülere korona virüs de engel olamadı

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosiklet, Kilis'te bulunuyor. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını ve koronavirüs salgınını hiçe saydığı şehirde, aynı anda birden fazla kişi motosiklete binmeye devam ediyor.

09.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:38
Bilindik görüntülere korona virüs de engel olamadı

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, vatandaşlara koronavirüs salgını da engel olmadı. Sosyal mesafe kuralını önemsemediği görülen vatandaşlar, motosikletlere 3-4 kişi binerek hem trafik kurallarına hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor. Polis ekipleri, bu durumda yakaladığı şahıslara, çifte para cezası uygulandı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan ve korona virüs tedbirleri kapsamında hayata giren sosyal mesafe kuralı ile bir motosiklette bir kişinin bulunmasına izin verildiği kentte, bölge halkına virüs de engel olmadı. Daha önce trafik kurallarına aykırı bir şekilde 3-4 kişi ve daha fazla sayıda insanın aynı motosiklette seyir etmesi görüntülerinin yansıdığı Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında hayata giren sosyal mesafe kuralına rağmen bilindik görüntüler oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye atan motosiklet sürücüleri ve yolcularına yönelik uygulama yaptı. Kent trafiğindeki araçların yüzde 50'sini oluşturan ve kısa mesafeli ulaşımda yoğun tercih edilen motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ortaya çıkan manzara polis ekiplerini de şaşırttı. Motosiklet sürücü ve yolcularının kask bir yana maske ve eldiven bile takmadıkları görüldü. Motosiklet üzerinde 3-4 kişi birlikte seyir eden motosikletlerin sürücüleri durdurularak, hem trafik kurallarına hem de sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda ikazda bulunuldu. Kentte farklı zamanlarda yapılan uygulamalarda tekrar tekrar yapılan uyarılara rağmen kurala uymamakta ısrar eden sürücü ve yolculara çifte para cezası kesildi.

Kurallara riayet eden motosiklet sürücüleri uygulamadan memnuniyetini dile getirirken bazı vatandaşlar ise mecburen motosiklete bindiklerini belirtti.

Bilindik görüntülere korona virüs de engel olamadı

Kaynak: İHA

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Kilis'de bilindik görüntülere koronavirüs de engel olamadı
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