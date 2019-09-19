Bilimsel araştırma: Hava kirliliği plasentaya sızıyor, anne karnındaki bebekler risk altında

Bilimsel araştırma: Hava kirliliği plasentaya sızıyor, anne karnındaki bebekler risk altında

Bilim insanları anne karnındaki bebeklerin de doğrudan hava kirliliğinden etkilendiklerini tespit etti.Belçika Hasselt Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, anne karnındaki bebeklerin de fosil yakıtların attıklarından kaynaklanan hava kirliliğe maruz kaldıklarını ortaya koydu

19.09.2019 21:45
Bilimsel araştırma: Hava kirliliği plasentaya sızıyor, anne karnındaki bebekler risk altında

Bilim insanları anne karnındaki bebeklerin de doğrudan hava kirliliğinden etkilendiklerini tespit etti.


Belçika Hasselt Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, anne karnındaki bebeklerin fosil yakıtların atıklarından kaynaklanan hava kirliliğine maruz kaldıklarını ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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