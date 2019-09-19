Bilimsel araştırma: Hava kirliliği plasentaya sızıyor, anne karnındaki bebekler risk altında
Bilim insanları anne karnındaki bebeklerin de doğrudan hava kirliliğinden etkilendiklerini tespit etti.Belçika Hasselt Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, anne karnındaki bebeklerin de fosil yakıtların attıklarından kaynaklanan hava kirliliğe maruz kaldıklarını ortaya koydu
19.09.2019 21:45
Bilim insanları anne karnındaki bebeklerin de doğrudan hava kirliliğinden etkilendiklerini tespit etti.
Belçika Hasselt Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, anne karnındaki bebeklerin fosil yakıtların atıklarından kaynaklanan hava kirliliğine maruz kaldıklarını ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com