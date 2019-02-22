Bilim ve Eğitim Şehri Atakum

Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ) ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Atakum bir bilim ve eğitim şehridir" dedi.

Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte kurum ziyaretleri kapsamında OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, rektör yardımcıları ve daire başkanları ile bir araya geldi. Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, Atakum'un 'bilim ve eğitim' şehri olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Atakum, okulları, sanat ve spor ağırlıklı tematik liseleri, üniversitesi, teknoloji geliştirme merkezleri ve teknoparklarıyla bir bilim ve eğitim şehridir. İşte böylesine önemli bir kenti geleceğe daha emin adımlarla taşıyabilmek için yola koyulduk" diye konuştu.

"Siyasi görüşü, hayat tarzı ne olursa olsun"

Yaptığı seçim çalışmaları ve seçilmesi halinde yapacaklarıyla ilgili olarak Rektör Sait Bilgiç ve diğer OMÜ yöneticilerini bilgilendiren Zihni Şahin, "Siyasi görüşü ve hayat tarzı ne olursa olsun bütün hemşehrilerimiz belediye yönetiminde söz sahibi olacak. İstişare kültürünü Atakum'da hakim kılacağız. Belediye faaliyetlerinde muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, eğitim camiamız, kadınlarımız, gençlerimiz, esnafımız, kısacası tüm hemşerilerimiz ve diğer kamu kurumlarıyla uyum, istişare ve koordinasyon içinde olacağız. Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimizle işbirliğine açık bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz. Yönetimde şeffaflık ve ortak akıldan asla taviz vermeyeceğiz. Kısacası tüm değerleriyle Atakumumuzu birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Zihni Şahin, ardından, OMÜ bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren 55. Yıl Kolejini ziyaret etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA