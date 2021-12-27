BİLİM SANAT BÜLTENİ MEHMET ÂKİF VE İSTİKLAL MARŞI YILI ÖZEL SAYISI

"Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,

Günler şu heyülayı da er geç, silecektir.

Rahmetle anılmak, ebediyyet budur amma,

Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir? "

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına "Bilim Sanat Bülteni" özel sayımızla sizlere seslenmenin sevinci ve heyecanı içindeyiz.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne bağlı toplam 227 Bilim ve Sanat Merkezinin ortak sesi olarak; BİLSEM öğretmen ve öğrencilerimizin edebiyat, sanat ve bilim ağırlıklı eserlerini ve önemli simalarla yapacağımız söyleşileri yayımlıyoruz.

"Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinde "Şüheda gövdesi, baksana dağlar, taşlar/ O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar! " diyerek milletimizin istiklal sevdasını ve boyun eğmez duruşunu destansı bir dille anlatan "Mehmet Akif ERSOY'u ve kabulünün 100. yılı münasebetiyle "İstiklal Marşı"mızı bültenimizin bu ilk ve özel sayısında konuk ettik. Bu sayıda İstiklal Marşımızın müzikal analizini, aidiyet bilincine katkısını ve yazıldığı dönemde milli mücadeleye etkisini ele alan makalelere, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur ÜNAL, Koleksiyoner Mehmet Ruyan SOYDAN ile yaptığımız söyleşilere ve Mehmet Akif ERSOY ile ilgili muhtemelen daha önce görmediğiniz belge ve fotoğraflara yer verdik.

Mustafa ÖZÇELİK ve Zafer GÖLEN ile Mehmet Akif hakkında söyleşiler; D. Mehmet DOĞAN, Selçuk KÜPÇÜK, Nurullah GENÇ, Ümit MERİÇ, Bestami YAZGAN, Aziz ERDOĞAN, Cevat AKKANAT, Serap KADIOĞLU, Zeynep DELAV, Arif AY, Ferman KARAÇAM, Şule HATİPOĞLU gibi çok kıymetli kalemlerimizle soruşturmalar yaptık.

Öğrenci ve öğretmenlerimizin yazdığı yazılar, yaptıkları resimler, kaligrafiler, kitap tanıtımı, etkinlikler, bulmacalar ve mezun öğrencilerimizin kaleme aldığı yazılar sayfalar arasında sizleri bekliyor.

Farklı konu ve konukları ele alacağımız diğer sayılarda buluşmak dileğiyle iyi okumalar dileriz. "Bilim Sanat" ile kalın!

Ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde bağımsızlık aşkı, mücadele azmi ve millet sevgisi ile bizlere her zaman örnek olan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz.

"Bilim Sanat Bülteni Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı Özel Sayısı"na ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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