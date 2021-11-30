KOCAELİ (İHA) - Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödüllerinin sahipleri belli oldu

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alacak isimleri açıkladı

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de katıldığı çalıştayda TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik ödüllerinin sahiplerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'na katıldı. Bakan Varank katıldığı programda 28 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik ödüllerinin sahiplerini açıkladı.

TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödüllerine ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladıklarını aktaran Bakan Varank, "Bu yıl; Profesör Doktor Jale Yanık Temel Bilimler alanında, Profesör Doktor İdil Arslan Alaton ve Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik de Mühendislik Bilimleri alanında Bilim Ödülü almaya hak kazandılar. Teşvik Ödülü kategorisinde ise; Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Selim Hanay ve Profesör Doktor Murat Kurudirek Temel Bilimler alanında, Doktor Öğretim Üyesi Selçuk Yerci, Doçent Doktor Hale Özgün Erşahin, Doçent Doktor Bekir Akgöz, Profesör Doktor Elif Sertel ve Doktor Arif Engin Çetin, Mühendislik Bilimleri alanında, Doçent Doktor Elif Nur Fırat Karalar ve Doçent Doktor Nurcan Tunçbağ Sağlık Bilimleri alanında, Doçent Doktor Muhammed Talha Çiçek, Doçent Doktor Tilbe Göksun Yörük, Profesör Doktor Burcu Özcan, Doçent Doktor Seydi Ahmet Satıcıve Doçent Doktor Recep Ulucak da Sosyal Bilimler alanında ödül almaya hak kazandılar. Hocalarımız 28 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek törenle ödüllerini bizzat Cumhurbaşkanımızın elinden alacaklar. Ben şimdiden ödül kazanan tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.