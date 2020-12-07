Bilim Kurulu üyesinden "Aşı salgını bitirir mi?" sorusuna yanıt: Nüfusun %90'ını aşılarsak durdurduk diyebiliriz

Ülkemizde artan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarından sonra gündem aşı olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk aşılamaların 11 Aralık'tan sonra yoğun şekilde yapılacağını belirtmişti. İlk aşılamaya günler kala Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Habertürk televizyonunda yayınlanan Açık ve Net programında koronavirüs aşısı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"NÜFUSUN YÜZDE 90'INI AŞILARSAK DURDURDUK DİYEBİLİRİZ"

Kendisine yöneltilen "Aşı salgını bitirir mi bitirmez mi?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ateş Kara, "Kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ınını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ŞUBATTA NORMALE DÖNER Mİ?"

Programda gazeteci Nagehan Alçı kendisine bakanlıktan gelen bilgileri paylaştı ve Almanya'nın mart ayı sonuna kadar 11 milyon doz aşıya ulaşabileceğini aktardı. Türkiye'de ise şubat ayında 50 milyon doz aşıya ulaşılmış olacağını belirten Alçı, "Türkiye Şubatta normale döner mi?" şeklinde bir soru yöneltti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

"TAM NORMAL DEMEYELİM"

Tam bir normale dönüş olmayacağını aktaran Kara, "Tam normal demeyelim ama Türkiye'de ciddi anlamda koronadan çok fazla hasta kaybetmemeyi başarma şansına sahibiz. Eğer her şey olumlu gelişip bu aşıları yapabilirsek" dedi.

"ÇİN İSTEDİĞİMİZ MİKTARDA AŞIYI VEREMİYOR"

Konuşmasına devam eden Kara, "Türkiye'nin isteği bir an önce bu aşılara ulaşalım, hızlı gerçekleştirelim. Ama ana problem Çin de istediğimiz miktarda aşıyı veremiyor. Şu an dünyadaki hiçbir firma istediğiniz miktardaki aşıyı size çok hızlı veremiyor" ifadelerini kullandı.

"11 ARALIK'TAN SONRA BAŞLAYACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık'ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Vatandaşımız için güvenilir aşıyı tercih edip erken dönemde temin edip yapma taraftarıyız. 11 Aralık'tan sonra yaygın bir şekilde sağlık çalışanları ile başlayacak" demişti.