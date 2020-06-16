Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı

Yeni normal döneminde artışa geçen vaka sayısı sonrası Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'den uyarı geldi. Marketlerde çokça kullanılan alışveriş arabalarının dezenfekte edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yamanel, temastan sonra mutlaka el hijyenine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

16.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:26

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs bulaşını engellemede market arabalarının dezenfeksiyonunun önemine dikkat çekerek, "Marketlerdeki alışveriş arabaları çok sık dokunulan ve elden ele dolaşan araçlar. Bunların özellikle tutulan yerlerinin sık sık su ve deterjanla temizlenmesi ve daha sonra belki çamaşır suyu çözeltisiyle silinmesi çok önemli" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, marketlerde alışveriş arabalarının salgın açısından risk olduğunu söyleyerek, uyarılarda bulundu.

"ÇOK SIK DOKUNULAN YERLERDEN BİRİ"

Prof. Dr. Yamanel, bulaşı engellemede bu arabaların dezenfeksiyonun önemli olduğunu belirterek, "Öncelikle her zaman dediğimiz gibi bu virüse karşı el hijyeni çok önemli. Marketlerdeki alışveriş arabaları da çok sık dokunulan ve elden ele dolaşan araçlar. O nedenle bunların özellikle tutulan yerlerinin sık sık su ve deterjanla temizlenmesi ve daha sonra belki çamaşır suyu çözeltisiyle silinmesi çok önemli. Arabalar ile temastan sonra mutlaka el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Alışveriş bitiminde ulaşabiliyorsak su ve sabunla en az 20 saniye iyice ovarak ellerimizi temizlememiz gerekiyor. Eğer su ve sabuna ulaşamazsak el dezenfektanı ya da kolonyanın da mutlaka kullanılması lazım" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den, 'alışveriş arabası' uyarısı geldi

MARKET ARABASI İÇİN DEZENFEKTAN KABİNİ

İşletmeler de alışveriş arabalarının temizliği için farklı yöntemler kullanıyor. Kimi marketlerde arabalar suyla yakınıp, silinerek temizlenirken, kimisinde de özel dezenfektan kabinleri kullanılıyor. Özel üretilen kabinde dakikada 50 market arabası aynı anda dezenfekte edilebiliyor. Üretici firma yöneticisi Tunca Çıplak, market arabası dezenfeksiyon cihazı ile ilgili bilgi verdi. Çıplak, "Proje ve imalat kısmı tamamen yerli olan bir ürün ortaya koymaya çalıştık. Marketler temel ihtiyaçların karşılandığı ve bulaşıcı zincirinin olduğu bir nokta. ve bulaş zincirinin kritik noktası da market arabalarının temas yeri. Bu cihaz ile dakikada 50 market arabasını dezenfekte edebiliyoruz. Cihaz maksimum 38 litre ilaçlı su kapasitesine sahip. Bununla 6 bin alışveriş arabasını dezenfekte edebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği herhangi bir dezenfektan maddeyi de bu cihazda kullanabiliyoruz. Dezenfektan maddenin temas ettiği yüzeylerde virüsle ilgili hiçbir kalıntı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den, 'alışveriş arabası' uyarısı geldi

"TEDİRGİN OLUYORUZ"

Alışveriş yapan vatandaşlar da market arabalarını kullanırken tedirgin olduklarını söyledi. Aziz İmrenk (60) "Biz bu arabayı aslında eldivenle de kullanabiliriz; ama bilim adamları eldiven kullanmanın sakıncalı olduğunu söylediği için eldiven kullanmadan alışveriş arabasının buralarından tutmak zorunda kalıyoruz. Tutmadan önce çantamdan ıslak mendilimi çıkarıp tutacağım yerleri siliyorum. Çünkü bu yerlere akşama kadar kimler değiyor ve o kişilerin mikrop taşıyıp taşımadığını bilemeyiz. Onu da götürüp çöpe atıyorum. İşim bittikten sonra da hemen ellerimi dezenfekte ediyorum" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Haber
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu Haber
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Haber
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti Haber
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok...
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yen proje müjdesini verdi: Komediye filmiyle bomba gibi geliyorum
75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yen proje müjdesini verdi: Komediye filmiyle bomba gibi geliyorum
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Ali Babacan Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Şeyma Subaşı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Bingöl Deprem Galatasaray
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 11:26:44. #1.15#
title