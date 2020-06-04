Bilim Kurulu Üyesi: Sonbaharda Küçük Pikler Olabilir
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Bilim Kurulu Üyesi: Sonbaharda Küçük Pikler Olabilir

Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi: Sonbaharda Küçük Pikler Olabilir
04.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:51

Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada Sonbaharda küçük pikler olabilir dedi. Pik ne demek? İşte tüm detaylar.

Sonbaharda Küçük Pikler Yaşanabilir: Pik Ne Demek?

Yenişafak'ın aktardığı haber göre, Prof. Dr. İlhami Çelik, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Sonbahara doğru havaların soğuması ve insanların kapalı alana girmesi ile birlikte risk görüyoruz. Büyük piki yaşadık ve bundan sonra küçük pikler şeklinde devam edecek diye düşünüyoruz. Sonbaharda tabii pik olabilir. Yaz ayında bunun azalacağını ve en alt seviyede düzeyde seyredeceğini söylemiştik. Aynı fikrimiz devam ediyor. Ancak dediğim gibi tamamen bizim sosyal davranışımız neyi emrediyorsa onu yapmamız lazım.

Kurallara uymamız lazım ki bu piki en az zararla atlatalım. Bizim bu pik dönemini zamana yaymak önemli. Yani olmamasını diliyoruz; ancak olursa da bu piki zamana yaymak sağlık iş gücünü azaltmak ve daha baş edilebilir bir hale getirmek istiyoruz."

Pik Ne Demek?

Pik yapmak, zirveye ulaşmak, doruğa ulaşmak, en üst sınır anlamına geliyor.

Düğünler Nasıl Yapılmalı?

İlhami Çelik açıklamasının devamında "açık alan düğünleri daha çok tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Ama kapalı bir ortamsa buranın iyi havalandırılması gerekiyor. Kapalı çok mekan olmaması lazım. Klima sisteminin size üfleyecek tarzda olmaması gerekiyor. Sosyal mesafe kurallarına uymanız gerekiyor. Eğer kapalı ortamda iseniz mutlaka maskenizi takmanız ve ellerinizi yüzünüze dokunmamanız önemli. Bizim en güzel önereceğimiz şey düğünlerin açık havada yapılması. Mümkünse çok acele etmemek lazım. Ancak, insanların işleri tabii ki gecikebiliyor. Başka türlü planları var. Düğün de onların içerisinde yer alan bir merasim. Biran önce işlerini halledip normal hayatlarına devam etmeleri gerekiyor." dedi.

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Kaynak: Tamindir

Manşet

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