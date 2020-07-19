Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk: Önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
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Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk: Önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, katıldığı bir programda, şu andaki eğilimin devam etmesi durumunda önümüzdeki hafta vaka sayısının 500'ün altına inebileceğini ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk: Önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
19.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.07.2020 18:56

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, koronavirüs vaka sayılarının önümüzdeki hafta 500'ün altına inebileceğini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İngiltere'de salgınla ilgili yapılan araştırmalarda ayrıntılı bilgilerin elde edildiğini belirten Öztürk, "Şu anda dünyada bu hastalığın seyrini etkileyecek, bizi farklı bir düşünceye itecek bir durum değil. Buradan tüm sağlık çalışanlarına, bu hastalığa bakarken lütfen dikkatli olalım. Hastalar ishal ve karın ağrısıyla gelebiliyorlar farklı sistemlere tutunduğunu düşünelim. Bu zaten uzun zamandan beri söylenen bir olay" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FARKLI BELİRTİLERLE KARŞILAŞABİLİRİZ"

Prof. Dr. Recep Öztürk, "Belirtileri yorumlarken beklemek, analiz yapmak gerekiyor. Fikirler değişiyor, Ocak ayında merkezi sinir sistemi tutulmaz derken, daha sonra bunun çok daha farklı şekilde tutunduğunu, omurilik sıvısından virüsün saptandığını görmüş olduk. Belki önümüzdeki hafta daha farklı belirtilerle karşılaşabileceğiz. Bunlar esasen varolan, dikkatlerden kaçan belirtiler olarak algılamak lazım." dedi.

VAKA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

Öztürk, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Mayısın birinci haftasını hatırlayalım 780'e inen vaka sayısı var. O eğilimin devam edeceğini düşünerek rakamlar veriyorsunuz, o eğilim devam etseydi doğal olarak bugün 100'ün altında bir rakamla karşılaşacaktık.

Bugün İspanya'da yine 800-900 vakaları var. Biz yeni normal dönemin yenisini, dünyadaki insanlar olarak ihmal ettik. Normal dönem olarak algıladık. Ev ziyafetlerinden, asker uğurlama törenlerine kadar, parklarda toplantılar, düğünler, en son televizyon programında istenmeyen yakın temaslar, bütün bunların bir bedeli olacaktı. Kuralları ne kadar ihlal ederseniz karşınıza hasta sayıları olarak geliyor.

Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk

Şu andaki eğilime göre 20-24 Temmuzlar civarında 500'ün altına inebiliriz. Ama birden insanlar değişebiliyor. Takımınız şampiyon oluyor, birden sanki bu kurallar geçerli değil hale geliyor. Halbuki bu salgının 2021'i kapsayacağı net şekilde belirtiliyor. İkinci dalga belirtiliyor. İran günde 2500 vaka görmeye devam ediyor.

"İNANIN BUNLAR TEK TEK BELİRLENDİ"

Devletimizin en üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere 'kademeli serbestliğe geçiyoruz ama yeni tedbirler gelebilir' dedi. İran şimdi bu konuda yasaklara başladı, gitmek zorunda. Çünkü en kötü senaryoyu çizdi. 60 milyon insanın enfekte olabileceğini söyledi. Ülkemizde de biz yeniden yasaklarla karşılaşmak istemiyorsak, belirlenen ölçülerde... Kuaföründen, berberine, bankasına, PTT'sine, plajına kadar inanın bunları tek tek belirledi. Doğrusu değişik yerlere gittiğimde bilerek soruyorum 'hiç okudunuz mu' bunları diye... Çok iyi uygulanan yerler de var. Dün alışveriş merkezine gittim, çok iyiydi."

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