Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor

24.11.2020 00:34 | Son Güncelleme: 24.11.2020 01:03

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Sadece idari tedbirlerle pandemi önlenmez, yurttaşların uyumu olmazsa pandemiyi önleyemezsiniz. 10-15 gün içinde bir düşme göreceğiz diye umuyoruz. Ama hemen bırakmamak lazım, 2021 sonuna kadar bu tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, alınan tedbirleri ve bu tedbirlerin etkisini TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Devletin kamusal alanlarla ilgili tedbirleri aldığını ve kural ihlalleri yapanlara yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Özlü, "Ev içi toplantılardan da uzak durmak gerekiyor" dedi.

"MADEM KISITLANIYORUZ BU BEDELİN KARŞILIĞINI ALALIM"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının etki edebilmesi için ev gezmelerinin de yapılmaması gerektiğini belirten Özlü şöyle konuştu: "Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarını by-pass edip evlerde bir araya gelirlerse doğum günü, çay partisi, akşam oturması, aynı apartman içinde komşu ziyaretleri olursa tedbirlerden istenen amaca ulaşılamaz. Burada amaç; insanların bir araya gelmesini ve bulaşı engellemek. Çarşıda pazarda bir araya gelmeseniz de evlerde bir araya gelirseniz bulaşma devam edecektir. Madem kısıtlanıyoruz, madem zahmet çekiyoruz, sokağa çıkamıyoruz, alışverişe gidemiyoruz bari bu bedelin karşılığını alalım."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü

"2021 SONUNA KADAR BU TEDBİRLERE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün 3. dalganın daha kötü gelebileceği açıklamalarıyla ilgili, "Onun için gevşememek lazım. 10-15 gün içinde bir düşme göreceğiz diye umuyoruz. Ama hemen bırakmamak lazım, mücadele devam ediyor. 2021 sonuna kadar bu tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor
Haber Yorumları (2)
HU: Sayın kurulum kisit!lama yapiyorsunuz da bu halk anlamaz hele bu akşamki AVM için de hiç de hoş olmaya görüntüler nedir derseniz elrin yemek lerle yerlerde oturan vatandaşlar bir de yasak diyorsunuz hafta sonu herkes dışarda bunu sadece cumartesi saataksam saat 20de pazartesisabahsabah5kadar yapın birşeye benzesisinsiz sadece yaşlı ve akılsız gençleri içeri ye tıklıyorsunuz
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ZEKERİYA: Insanlar ölmekden daha kötü oluyor herkes ruhsal rahatsiz oldu. Ya o kücücük cocuklarimiz, yazik valla. Bizi yaradan Allah insaallah bir gün gercekleri ortaya cikartirda bu olaylarda da ne kadar abartildigini tüm insanlik görür.
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