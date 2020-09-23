Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor

23.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:06

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sigara kullananların maskeyi usulüne uygun takmadığını belirterek, "Sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları koronavirüs salgını konusunda uyarmaya devam ediyor. Sigara kullanımının virüsün yayılmasını kolaylaştırdığını belirten Özlü, "Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"SOHBET EDERKEN BİRBİRLERİNİ ENFEKTE EDİYORLAR"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, birlikte sigara içme kültürünün yaygın olduğunu belirterek, "Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor" dedi.

"SİGARADAN VAZGEÇMEK EN DOĞRUSU"

Özlü, paylaşımının devamında, "Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Haber Yorumları (8)
ELEM: Sigaraya zam yapın.Ötv tutarını %400 çıkarmak için çalışmalar başladı herhalde
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BENCE: sigara içenlere 2. sınıf insan muamelesi yapılsın. yoksa bırakmazlar. sigara içmeyi gubuzluk zenginlik sanıyorlar.
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CNV: AYAV Bİ GİDİİİN YAAAA NE OLSA SİGARAYA BAĞLIYORSUNUZ. . . . . tamam sigara sağlığa zararlı ama her suçuda sigaraya atmayın elinizden bir şey gelmiyor bi hastalığı daha tanıyamadınız bile
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