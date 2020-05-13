Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: İkinci dalga birinci dalga kadar ürkütücü olmayacak Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, Türkiye'nin henüz birinci dalgayı atlatamadığını belirterek, "İkinci dalganın birinci dalga kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programına katıldı. Prof. Özlü, corona virüsü salgınından ikinci dalga yaşanma ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tevfik Özlü'nün konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İkinci dalga riski var, bütün dünya bunu konuşuyor. Ama bizdeki ya da Rusya'daki durum farklı. Biz henüz birinci dalgayı atlatamadık. Bizim şu an riskimiz daha ziyade birinci dalgada bir gecikme, duraklama, ya da geriye dönüş olabilir mi… Rusya'da ve Avrupa'da da durum böyle.

ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERİN İŞE YARADIĞINI GÖRDÜK

Güney Kore, Singapur, Çin, birinci dalgayı büyük oranda kontrol altına alıp bitirdiler. Şimdi onlarda ikinci dalga korkusu var. Ancak şunu söylemekte yarar var. İkinci dalganın birinci dalga kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum. Çünkü biz virüsü tanıdık ve virüs karşısında daha deneyimliyiz, daha güçlüyüz. Aldığımız önlemlerin işe yaradığını gördük.

Ancak etkin bir aşı bulununcaya kadar virüs hep bir yerlerde olacak ve bizi tehdit etmeye devam edecek. İkinci dalga korkusu her zaman olacak."