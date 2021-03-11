Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Varyantların katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Varyantların katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz

11.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:02

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, pandeminin 1. yılını hatırlatarak Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durulması gerektiğini kaydeden Yavuz, "Varyantların da katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından pandeminin 1'inci yılını hatırlatarak açıklamalarda bulundu.

"3'ÜNCÜ PİKİ YAŞAMAK ÜZEREYİZ"

Twitter üzerinden konuşan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Daha önce koronavirüslere bağlı kesin kanıtlanmış pandemi yok, ama 1889'daki Rus Gribi'nin insan koronavirüsü OC43'e bağlı olabileceği konusunda sınırlı veri var. Bu pandemi 1889-1895 arasında, en ağır etkisi 1. yılda olmak üzere 5 yıl falan sürmüş. Koronavirüs pandemisinin henüz 1. yılındayız, varyantların da katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz. Halen zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeli, misafir kabul etmemeli, misafirliğe gitmemeliyiz, özellikle kapalı/kalabalık ortamlarda maskesiz asla durmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİNİN 5 YIL SÜRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini kaydeden Bilim Kurulu Üyesi Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bilimin gücüyle bu pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum. 1 yıl olmadan etkili onlarca aşı kullanılmaya başlandı, varyantlar ve etkileri yakından izleniyor, tanımlanıyor, etkili oral antiviral bulunmasına çok yakınız, tek ihtiyacımız biraz daha sabırlı ve akılcı olmak."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Varyantların katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Varyantların katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz
Haber Yorumları (3)
KISMET: Tamam tedbir alalım ama be kısıtlaması be kardeşim bırakın millet işine gücüne baksın. Kısıtlama aşı kesin çözüm değil bunu bi anlamadınız
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KISMET: Tamam tedbir alalım ama Ne kısıtlaması kardeşim yeter artık kısıtlasanda kısıtlamasan da hastalık bitmiyor işte en azından milleti serbes bırakın artık herkes işine gücüne baksın. Aşıymış kısıtlamaymı kesin çözüm değil bunu anlayamadınız bi türlü.
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OSMANLİ: Bilim kurulu üyelerinin görevi kısıtlama yapmak veya kısıtlamayi kaldirmakla ilgili birifing vermekmi ? Hastalığı ekarte etmek kısıtlamalara kaldıysa ,bunu bakanlar kuruluda yapar , çözümün bu olmadığını cahil aklımla ben biliyorumda ,sen boşunamı tahsil yaptın
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