Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı

16.10.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:27

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgınında kullanılan antivirallerin başarılı olmadığını açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs salgınıyla ilgili kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Koronavirüs tedavisinde kullanılan antivirallerin başarılı olmadığını belirten Prof. Dr. Yavuz, yeni çalışmalara hız verilmesi gerektiğini açıkladı.

Yavuz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

COVID-19 için yeniden konumlandırılarak tüm dünyada kullanılan antiviraller başarılı olamadı. Yeni, özgül antivirallerle yapılan çalışmaların hızlandırılması gerekiyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı

ANTİVİRAL NE DEMEK?

Antiviraller virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. Viral enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılırlar.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 100 bini aşkın insan hayatını kaybetti, 39 milyondan fazla insan ölümcül salgına yakalandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı

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Haber Yorumları (3)
YALAN.?: BUNLAR NE DERSE TAM TERSİNİ YAPIN ÇÜNKÜ KENDILERI HEP ÖYLE YAPIYORLAR . !!!
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TURŞUCU: Canınız sıkan da yok kimsenin bu haberleri taktıyıda yok ölümden ötesi mahşer Allah kuluna yeter .
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BUDA GİTTİ: la la ta do re mi fa sol la si doooooooo do si la sol fa mi re doooooooo la la la la la la la re re aaaaaaaaaaaaaaaaaa fa mi re doooooooooo mi fa sol la si doooooooooooooooo
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