Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programında sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık açısından kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini belirten Ceyhan, "Ama diğer taraftan, bir ülke sürekli sokağa çıkmayarak, iş yerlerini kapatarak kendi varlığını sürdüremez" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
27.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:24

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendiren Mehmet Ceyhan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"YASAĞIN DEVAM ETMESİNDE FAYDA VAR"

Sağlık açısından sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda olduğunu söyleyen Ceyhan, "Ama bir taraftan da işin ekonomik boyutunu unutmamak lazım. Bir ülke sürekli sokağa çıkmayarak, iş yerlerini kapatarak kendi varlığını sürdüremez. Mutlaka bazı tedbirler kaldırılacak ya da konacak. Her kaldırılan tedbirin risk oluşturduğunu düşünmek lazım. Şöyle bir ortam düşünün; bütün insanlar dışarıya çıkın dediğinizde maskesini düzgün takıyor ve fiziksel mesafeye dikkat ediyor. Sizin zaten hiçbir tedbir almanıza gerek kalmaz ki o zaman. Düğün ve nişanlarını yaparsınız, barları ve restoranları açabilirsiniz. Camilerde ibadetinizi yapabilirsiniz. Bütün bu problemler bazı insanların kurallara uymaması nedeniyle ortaya çıkıyor. Herkes kurallara dikkat ederse virüsün insanlara bulaşma şansı yok" ifadelerini kullandı.

Güncel Manşet

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